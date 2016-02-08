В 2016 году хадж в Мекку совершат 5,2 тысячи узбекских паломников
Ташкент, 8 февраля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Саудовская Аравия сохранила квоту хаджа для мусульман Узбекистана в 2016 году без изменений — 5,2 тысячи человек. Об этом сообщает портал «Новый Век» со ссылкой на представителя Комитета по делам религий Узбекистана.
Решение было принято по итогам встречи делегации Узбекистана с министром по делам хаджа Саудовской Аравии Бандаром Хаджаром.
«По итогам встречи было объявлено, что в этом году, как и в 2015 году, хадж совершат 5,2 тысячи узбекистанцев. Как и прежде, узбекских паломников будут сопровождать повара и медики», — говорится в сообщении.
Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Завершается хадж праздником Курбан-байрам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, чтобы отправиться в паломничество, граждане Узбекистана должны записываться в специальную очередь по месту прописки в местном органе самоуправления (махаллинском комитете). Ежегодно от каждой из 1000 махаллей в хадж отправляется по одному человеку.
В каждом районе существует свое распределение. Из некоторых махаллей в хадж один раз в два года отправляется всего лишь один человек. Но в таких отдаленных регионах страны, как Каракалпакстан и Хорезм, с десяти махаллей только один человек может написать заявление о том, что желает поехать в хадж.