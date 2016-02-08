Ташкент, 8 февраля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Саудовская Аравия сохранила квоту хаджа для мусульман Узбекистана в 2016 году без изменений — 5,2 тысячи человек. Об этом сообщает портал «Новый Век» со ссылкой на представителя Комитета по делам религий Узбекистана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусульмане перед молитвой

Решение было принято по итогам встречи делегации Узбекистана с министром по делам хаджа Саудовской Аравии Бандаром Хаджаром.

«По итогам встречи было объявлено, что в этом году, как и в 2015 году, хадж совершат 5,2 тысячи узбекистанцев. Как и прежде, узбекских паломников будут сопровождать повара и медики», — говорится в сообщении.

Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Завершается хадж праздником Курбан-байрам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чтобы отправиться в паломничество, граждане Узбекистана должны записываться в специальную очередь по месту прописки в местном органе самоуправления (махаллинском комитете). Ежегодно от каждой из 1000 махаллей в хадж отправляется по одному человеку.

В каждом районе существует свое распределение. Из некоторых махаллей в хадж один раз в два года отправляется всего лишь один человек. Но в таких отдаленных регионах страны, как Каракалпакстан и Хорезм, с десяти махаллей только один человек может написать заявление о том, что желает поехать в хадж.