Степанакерт, 8 февраля, 2016, 12:27 — ИА Регнум. В минувшие выходные азербайджанская сторона порядка 1500 раз обстреляла из различных видов стрелкового оружия позиции Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу министерства обороны НКР.

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Вместе с тем в Минобороны НКР сообщили, что «части Армии обороны продолжают уверенно осуществлять поставленную перед ними боевую задачу и прибегают к ответным действиям лишь в случае крайней необходимости».

В период с 31 января по 6 февраля азербайджанская сторона произвела в сторону карабахских позиций около 5600 выстрелов из различных видов стрелкового оружия, а также 60-ти и 82-ух миллиметровых миномётов, гранатомётов типа АГС-17 и реактивной ракетно-артиллерийской установки TR-107.