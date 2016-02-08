Доха, 8 февраля, 2016, 12:26 — ИА Регнум. В государственной нефтедобывающей компании Катара Qatar Petroleum заявили, что с компанией Chevron достигнуто соглашение о приобретении 30% доли в проекте Chevron по добыче нефти у побережья Марокко, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По условиям сделки, о которой было объявлено 8 февраля, компания Chevron сохранит 45% доли в разработке морских месторождений, тогда как у Марокко останется 25-процентная доля. В компании Qatar Petroleum отметили, что правительство Катара одобрило данную сделку.

Месторождения, известные как Cap Rhir Deep, Cap Cantin Deep и Cap Walidia Deep, расположены на расстоянии 100 — 200 километров на запад и северо-запад от города Агадир. О соглашении об их разработке со стороны Chevron стало известно в 2013 году. Финансовая сторона соглашения не разглашается.