Киев, 8 февраля, 2016, 12:20 — ИА Регнум. За первую неделю февраля из газовых хранилищ Украины отобрано 315 млн кубометров топлива, что на 11% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза», передает корреспондент ИА REGNUM.

access-solutions.ru Газ

Согласно предоставленной информации, на утро 8 февраля в украинских подземных хранилищах газа сохраняется 10,8 млрд кубов топлива, что на 21% или 1,9 млрд кубометров больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

По данным «Укртрансгаза», с начала отопительного сезона из ПХГ в общей сложности отобрано 6,2 млрд кубов газа, что на 26% или 1,6 млрд кубов меньше прошлого сезона.

Также отмечается, что суточный объем отбора газа из хранилищ в настоящий момент составляет 49,3 млн кубов, что на 15% меньше режима работы газовых хранилищ на аналогичную дату прошлого года.

Напомним, что ранее в Киеве неоднократно заявляли о готовности завершить нынешний осенне-зимний сезон без дополнительных закупок российского газа.