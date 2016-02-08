Тальменка, Алтайский край, 8 февраля, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В алтайском селе Тальменка вновь провели акцию по расчистке дорог. Четверо молодых мужчин-активистов, вооружившись ломами и лопатами, убрали снежные холмы возле пешеходных переходов.

Один из участников акции по расчистке дорог Александр Кобзов

«Недавно мы обратились в поселковый сельсовет с просьбой почистить выходы на главном перекрестке Тальменки. На что нам сказали: «Мы все сделаем». Но прибывшая техника шкрябанула три раза — развернулась и уехала. Тогда мы сами почистили три самых проблемных выхода — обеспечили безопасность для пешеходов», — пояснил один из организаторов акции Андрей Ласкуткин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичную акцию жители Тальменки проводили уже дважды. В народе она даже свое «фирменное» название получила — «волшебный пендель».

«Практика показала, что наши власти начинают что-то делать, только когда им начинаешь указывать на недочеты. Вот и мы вначале доносим информацию о проблеме, потом ждем реакции, а если не дожидаемся, начинаем действовать сами», — отметил Андрей Ласкуткин.

По словам другого участника акции — Александра Кобзова — на расчистку проблемных участков четверо молодых людей потратили всего 30 минут своего времени. В то же время тракторист, которого поселковые власти наняли для дорожных работ, пояснил активистам, что расчистку дороги решено перенести на более теплое время.

Узнать мнение представителей муниципалитета о работе активистов на дорогах Тальменки ИА REGNUM не удалось. Глава Тальменского поссовета Валерий Пантелеев только и сказал, что к подобным акциям относится плохо и отвечать по данной теме будет только на письменный запрос. А жители Тальменки пообещали продолжить свои акции.