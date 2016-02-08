Каир, 8 февраля, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Версия о теракте на борту пассажирского воздушного судна A321 над Синайским полуостровом находит новое подтверждение. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил посол России в Египте Сергей Кирпиченко.

egipet-web.ru Египет. Синай

По словам главы российской дипмиссии, в информационном поле существует немало версий и попыток объяснить то, что произошло с самолетом А321 над Синаем.

«Однако есть совершенно ясные факты, — сказал Кирпиченко. — Как известно, российская версия происшествия озвучена президентом Путиным. С тех пор ничего не изменилось. Наоборот, то, что сказал президент, находит новое подтверждение».

Как сообщало ИА REGNUM, прямое авиасообщение между Египтом и Россией было временно приостановлено после крупнейшей катастрофы, которая произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае.

На борту находились 224 человека, все они погибли. По данным ФСБ РФ, авивакатастрофа произошла в результате теракта.