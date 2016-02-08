Омск, 8 февраля, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В Омске полиция начала проверку по факту публикации аудиозаписи с угрозами коллектора взорвать школу с ребенком должника, сообщает FlashSiberia со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

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«Данный факт зарегистрирован, по нему проводится проверка», — сообщили в пресс-службе. Ранее омский общественник Сергей Скрипаль опубликовал аудиозапись, на которой коллектор «Банка Москвы» угрожает взорвать школу.

Коллектор сказал, что «а еще бывают такие случаи, что еще и школы подрывают с детьми. Подумайте». Официального комментария от «Банка Москвы» пока не поступало.