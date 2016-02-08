Москва, 8 февраля, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Счетная палата РФ провела проверку целевого и эффективного использования субсидий из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в регионах России. В ходе проверки выявлены нарушения, сообщили в СП РФ.

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Из федерального бюджета в бюджеты регионов России в 2015 году были выделены субсидии на дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда, в общей сумме на 3,9 млрд руб. (общий годовой объем — 52,2 млрд руб.), предусмотренные Антикризисным планом правительства России.

По данным проверки, в основном (более 50%) федеральные средства были израсходованы на мероприятия по временной занятости работников. Направление основных усилий на это мероприятие, безусловно, способствовало сохранению занятости работников предприятий в 2015 году. Однако при этом системно данная задача не решена.

Программы по снижению напряженности на рынке труда 18 регионов России, получивших в 2015 году федеральные субсидии на дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, были направлены в основном на решение проблем отдельных производственных предприятий.

По словам аудитора СП РФ Владимира Катренко, регионами России в 2015 году практически не учитывались иные угрозы роста напряженности на рынке труда, связанные с сокращением работников непроизводственных сфер: здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты и других.

В частности, программа Алтайского края по снижению напряженности на рынке в 2015 году предусматривала реализацию дополнительных мероприятий по временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, в отношении следующих промышленных предприятий: АО «Алтайвагон» (г. Новоалтайск), АО «Алтайвагон» (г. Рубцовск), ФКП «Бийский олеумный завод», ОАО «Алтайский завод агрегатов», ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод». Вместе с тем программа Алтайского края по снижению напряженности на рынке в 2015 году в непроизводственной сфере предусматривала организацию временной занятости всего 49 граждан, ищущих работу.

Счетная палата РФ приняла решение использовать материалы проверки для подготовки доклада президенту России.

Отметим, в Минтруд России поступило 75 региональных программ. Они проходили процедуру согласования на Межведомственной рабочей группе (МРГ) по рассмотрению и отбору региональных программ субъектов РФ. Федеральные субсидии в 2015 году получили лишь 18 из 75 регионов России.

В Алтайском крае объем полученных регионом субсидий в 2015 году составил 169,7 млн рублей, изменение уровня безработицы — рост с 1,8% до 1,9%.

Тверская область — 88,3 млн руб. — рост с 0,9% до 1,2%.

Республика Татарстан — 936,1 млн руб. — рост с 0,7% до 0,8%.

Самарская область — 676,2 млн руб. — рост с 1,0% до 1,3%.

Республика Мордовия — 314,9 млн руб. — без изменений, на уровне 0,8%.

Нижегородская область — 145,9 млн руб. — рост с 0,5% до 0,6%.

Пензенская область — 52,6 млн руб. — без изменений, на уровне 0,8%.

Тамбовская область — 121,5 млн руб. — рост с 0,8% до 0,9%.

Кировская область — 109,9 млн руб. — рост с 1,2% до 1,4%.

Свердловская область — 247,4 млн руб. — рост с 1,2% до 1,5%.

Республика Башкирия — 218,6 млн руб. — рост с 1,2% до 1,3%

Ивановская область — 44,3 млн руб. — рост с 1,0% до 1,3%.

Саратовская область — 56,5 млн руб. — рост с 0,9% до 1,1%.

Республика Коми — 119,0 млн руб. — рост с 1,3% до 1,6%.

Чувашская Республика — 55,1 млн руб. — без изменений, на уровне 0,7%.

Владимирская область — 185,0 млн руб. — рост с 1,1% до 1,4%.

Челябинская область — 152,9 млн руб. — рост с 1,5% до 1,9%.

Кемеровская область — 241,2 млн руб. — рост с 2,0% до 2,6%.