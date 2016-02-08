Тегеран, 8 февраля, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Президент Иран наградил почетными медалями участников переговоров по ядерной программе страны, сообщает Associated Press.

atomic-energy.ru Бушерская АЭС. Иран

Президент Исламской Республики Хасан Рухани наградил 8 февраля медалью «За заслуги» главу МИД Джавада Зарифа, медалями «За храбрость» министра обороны Хоссейна Дехкана и вице-президента Али Акбара Салехи, также являющегося президентом Организации по атомной энергии Ирана.

Благодаря соглашению, достигнутому 14 июля 2015 года, в январе 2016 года со страны были сняты экономические санкции международного сообщества.