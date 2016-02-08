Москва, 8 февраля, 2016, 11:28 — ИА Регнум. В Москве на станции метро «Шаболовская» утром 8 февраля возникла давка, сообщают пользователи соцсети Twitter.

Twitter Alex Khroustalev

По их данным, причиной ЧП стал ремонт эскалатора. «На Шаболовской сегодня не лучше: ремонтируют эскалатор», — говорится в сообщении одного из пользователей, комментирующего видео со станции метро «Тульская».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 февраля давка возникла на станции метро «Тульская» из-за закрытого на ремонт северного вестибюля.