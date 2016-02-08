Таллин, 8 февраля, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Западные страны активно используют тему русского населения Прибалтики для антироссийской пропаганды, а местные элиты готовы безответственно следовать их планам по собственному уничтожению. Об этом ИА REGNUM сегодня, 8 февраля, сообщили общественные и политические деятели русской Эстонии, комментируя появление фильма «Третья мировая война» на британском телеканале BBC, в котором началом вооруженного ядерного конфликта станут массовые беспорядки с участием русского населения Эстонии и Латвии.

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Эстонский политолог и публицист Игорь Розенфельд напоминает, что подобные «телесюжеты» далеко не редкость, так как западные средства массовой информации с лета 2015 года неоднократно делали «вброс» о так называемом «прибалтийском сценарии» Третьей мировой войны — то есть о возможном «нападении» России на Прибалтику. В ряде информаций подобного рода речь шла об Эстонии, в обсуждаемом фильме BBC — о Латвии.

По мнению Розенфельда, «задача данных заявлений понятна: создание в странах Прибалтики панической психологической атмосферы, оправдание увеличения в данных странах контингента НАТО, расходов на вооружение и прочее». Он выразил сожаление, что в России готовы «подыграть» такой инфокампании. Политолог напомнил, что в российской прессе в конце 2015 года появилось заявление эксперта МГИМО Михаил Александрова (по мнению экспертов, провокационное) о якобы необходимости России ввести войска в Прибалтику «в качестве ответа» НАТО на возможную поддержку Турции. Это никем в России не опровергнутое заявление сразу же было использовано определенными массовыми средствами в Латвии под заголовком «Эксперт: Путин должен ввести войска в Латвию», проиллюстрировано фотографией главы Совета безопасности РФ Николая Патрушев, а слова Александрова представлены как отражение новой доктрины национальной безопасности РФ.

Эстонский адвокат и бывший участник военной миссии НАТО в Афганистане Андрей Вестеринен сообщил, что тема «войны в Эстонии» недавно обсуждалась в студии эстонского телевидения ETV+, он участвовал в дискуссии. По словам адвоката, у него создается впечатление, что «все мы находимся в психиатрической лечебнице и нам сказали, что чем чаще мы будем говорить про войну, оккупацию, «Россия — враг», тем быстрее мы все выйдем на свободу. С кем Эстония собирается воевать? Бред сумасшедшего просто». Поэтому Вестеринен убежден, что все подобные разговоры, обсуждения и тем более снятые пропагандистские фильмы — все это сделано для того, что заниматься манипуляцией, отвлекая людей от более серьёзных проблем. «Тем, кто хочет узнать реалии ядерной войны, я советую посетить музей «Бункер-42», который находится в Москве под Театром на Таганке. После посещения этого музея понимаешь одно — как нам всем повезло, что живём мы в мирное время», — добавил он.

Выпущенный ВВС документальный фильм о том, как «Россия развязала Третью мировую войну, напав на Латвию», является важной составляющей частью в создаваемой за авторством США картине под названием «Подготовка военной провокации НАТО против России». Такое мнение выразила общественная организация «Российские соотечественники Европы» в своем специальном заявлении. В качестве доказательства организация привела следующие факты: в странах Прибалтики уже находятся военные подразделения США и стран НАТО, территории этих республик не пропорционально своей территории насыщены оружием и боевой техникой, «оборонные» бюджеты стран Прибалтики раздуты. Поэтому заявления отдельных членов руководства этих государств о «возвращении оккупированных территорий» и компенсации за «советскую оккупацию», в отрыве от контекста звучащие как «бред сумасшедшего», в рамках этой картины «вполне логичны и закономерны», считают в организации.

По версии авторов заявления, руководство НАТО решило, что «именно Эстонии и Латвии суждено стать следующим поленом в разжигаемой ими концепции перманентно полыхающей войны на рубежах России, а руководители Прибалтийских стран, не раздумывая, бросили судьбы своих народов в топку военной провокации. Что это: глупость или измена? Скорее всего, измена по глупости».

В свою очередь, главный редактор портала «Мы говорим по-русски» Михаил Тверской считает, что главными выгодополучателями от британской телепровокации стали элиты прибалтийских государств: «Как мы знаем, страны Прибалтики не имеют значимой армии, и даже то малочисленное оборудование, которое они имеют, не способно их защитить. Откровенно говоря, у стран Прибалтики, по причине их мизерных экономик, нет достаточно денег на оборону». Он напомнил, что недавние два выстрела из противотанкового Джавелина на военных учениях стоили эстонскому государству 200 000 евро и стали чуть ли не национальным событием: «Запуская страшилки типа «Третья мировая война», Прибалтика надеется получить как можно больше военного оборудования и натовских солдат за счёт своих партнёров».

По мнению Тверского, те 40 миллионов евро, которые Эстония хочет потратить на размещение военных НАТО, это «гроши» по сравнению со стоимостью военного оборудования, которое НАТО разместило и планирует разместить на территории страны. «Мечта сбылась. Бесплатно получили солдат, танки, самолёты и вертолёты. Мы защищены. Однако, как и показал фильм, чувство защищённости может быть обманчивым. Мы живём в эру ядерного оружия», — добавляет он.

В то же время главред портала «Мы говорим по-русски» указывает на первооснову военного конфликта Запада и России в телесериале как следствие дискриминационной политики стран Прибалтики: «За почти четверть века Эстония и Латвия так и не решили проблемы русскоязычного населения». При этом, если ранее «русский фактор» использовался прибалтами для оправдания размещения иностранных войск на своей территории и увеличения военного бюджета, то теперь уже сам Запад берет ситуацию с русскими в Прибалтике за основу вероятного начала военных действий с Россией и активно её прорабатывает. «Хочет ли Запад умирать за Даугавпилс или Нарву? — задается вопросом Тверской и отвечает: — Нет». Поэтому он выражает осторожный оптимизм о перспективах реализации подобного сценария: «Хочется надеяться, что у нынешних политиков на Западе инстинкт самосохранения не притупился». Он также напомнил исторический факт активного задействования Западом «чужой крови» и «чужих территорий» в его военных конфликтах.

Глава Антифашистского комитета Эстонии Андрей Заренков увидел в сюжете ВВС куда более глубинную причину, основанную на том, что «в Прибалтике многие русские действительно верят, что Россия никогда не оставит своих в беде». Поэтому Запад «прогнозирует» такой сценарий как удобный способ «отделаться от Прибалтики как от уже не нужных Западу проблем» в результате военного конфликта России и НАТО. Ведь кроме неприятностей, жалоб о помощи и вечного недовольства Брюсселем от нынешних правительств этих стран более ничего не исходит, считает Заренков: «Если и будут волнения в русскоязычных районах, то западным стратегам это на руку и будет встречено с радостью. Пожалуй, за Литву они еще поборются, поскольку экономически Литва имеет какое-то значение, в отличие от ставших совершенно не нужными Западу Эстонии и Латвии».

Во многом с ним согласен один из руководителей движения ветеранов-афганцев Эстонии Олег Куликов: «Иногда мне кажется, что это и есть цель — довести русскоязычные регионы до такого состояния, дабы использовать эту ситуацию для развязывания войны с Россией».

Не верит в реализацию телесюжета о войне в Прибалтике региональный корреспондент гостелерадио Эстонии ERR Самуил Голомб. По его словам, «Эстония — самостоятельное государство, так теперь есть и так будет и в будущем». Подробного пояснения причин своего убеждения в сказанном он не привел.