Красноярск, 31 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Пострадавшему от пожара энергоблоку №3 Березовской ГРЭС, расположенной в Шарыповском районе Красноярского края, потребуется сложный ремонт. К такому выводу пришли эксперты по результатам предварительного обследования блока, сообщили в ОАО «Э.ОН Россия».

RG72 Берёзовская ГРЭС

Как пояснила ИА REGNUM пресс-секретарь филиала «Березовская ГРЭС» Э. ОН Валерия Стайкова, на площадке продолжает работать комиссия по оценке ущерба. Также 8 февраля на Березовскую ГРЭС прибыли представители Ростехнадзора и страховых компаний. Все прибывшие специалисты уже приступили к работе, отметила Стайкова.

Оборудование надлежащим образом застраховано от строительных рисков, рисков пожара, стихии, поломок машин, соответственно экспертам страховых компаний предстоит выяснить обстоятельства аварии с целью квалификации страхового случая и определения границ ответственности. Точную стоимость ремонта будет возможно оценить только после окончания полного обследования, подчеркивают в Э.ОН.

По последним данным, в результате возгорания наибольший ущерб был нанесен металлоконструкции котла, значительная часть которого подлежит замене. «С большой долей вероятности можно утверждать, что блок, по крайней мере, в текущем году запущен не будет», — говорится в сообщении компании. Это означает, что компания потеряет значительную часть прибыли от реализации мощности Березовской ГРЭС. Однако отключение блока не грозит компании штрафными санкциями, поскольку дополнительные штрафы в соответствии с договором о предоставлении мощности не предусмотрены.

Однако в Э. ОН затруднились указать ИА REGNUM оценочный объем финансовых потерь, которые будут вызваны простоем энергоблока, и отказались предоставить какую-либо информацию сверх представленной в официальном отчете.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории котельного отделения третьего энергоблока Березовской ГРЭС произошел около 03:48 (мск) в понедельник, 1 февраля. Предположительной причиной аварии стала разгерметизация мазутопровода. Основной очаг пожара был локализован к 6:00 (мск) силами объектовой пожарной части с привлечением пожарных команд города Шарыпово, поселка Дубинино и города Назарово. Всего было задействовано 110 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.