Москва, 8 февраля, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Котировки Brent, которые опускались ниже уровня $34/барр., могут снова утратить этот уровень на фоне отсутствия поводов для возобновления роста. По мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев, данный фактор вкупе с потенциальным продолжением покупок доллара может оказать давление на рубль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валюты

«В рамках такого сценария ближайшей целью пары доллар/рубль станет область 77,90 руб., после чего котировки могут направиться к 78,40», — считает эксперт.

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В свою очередь эксперт Larson&Holz Дмитрий Салахов прогнозирует, что сегодня, 8 февраля, ожидается спокойный день. «В Китае начинается празднованиеНового года по лунному календарю, поэтому площадки Поднебесной не смогут привнести волатильности на мировые рынки», — полагает Салахов.

По его мнению, основным драйвером останется пятничный отчет по рынку труда в США (прогнозы по которому не блещут оптимизмом) — игроки продолжат переваривать вышедшие данные и корректировать позиции.

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Как сообщает ИА REGNUM, по данным Московской биржи, курсы доллара США и евро на открытии торгов 8 февраля снизились к рублю. Так, доллар США упал на 58,60 копейки к рублю и составил 76,8840 рубля. Евро потерял 72,70 копейки и опустился до отметки 85,6810 рубля. По данным Центробанка РФ, курс доллара составляет 77,34 рубля, курс евро — 86,58 рубля.