Пекин, 8 февраля, 2016, 11:04 — ИА Регнум.



ctps.cn Сталелитейный цех в КНР

8 февраля представитель Министерства коммерции КНР прокомментировал критику со стороны ряда стран ЕС в адрес Китая. 5 февраля правительства 7 европейских государств призвали власти ЕС принять меры по сокращению импорта дешевой стали из КНР и России.

Представитель министерства заявил, что все обвинения европейских стран являются беспочвенными. Торговля между ЕС и КНР осуществляется по нормам, описанным в уставе ВТО. Госсовет КНР уже принял ряд мер по сокращению производственных мощностей в сталелитейной промышленности. К 2020 г. производство стали будет сокращено на 100 млн тонн. С 2011 по 2015 гг. производственная мощность была снижена еще на 90 млн тонн. По мнению китайских чиновников, избыточные мощности производства являются общемировой проблемой, которая требует совместных усилий для ее решения, пишет «Жэньминь жибао».

5 февраля 2016 г. Великобритания, Германия, Франция, Польша, Италия, Бельгия и Люксембург обратились в Брюссель с требованием защитить европейскую металлургическую промышленность, которая в настоящий момент переживает не самые лучшие времена. ЕС потребовал от Китая сократить производственные мощности.