Брянск, 8 февраля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Фотография обычного школьного обеда из столовой одной из брянских школ вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Как сообщает ИА REGNUM, на фото обеда для детей — какао и нарезанный батон.

lady-diary.ru Стакан какао

На «чай и хлеб» брянских школьников перевели после резкого сокращения уровня субсидий. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе сумма субсидий, выделяемых на обеды для школьников, по решению горсовета была резко сокращена.

В конце декабря Брянский горсовет принял решение сократить размер субсидии, выделяемой из горбюджета, на питание детей из малообеспеченных семей до 17 рублей в день, для всех остальных — до семи рублей в день. По оценке депутатов, новые правила дадут экономию в 60 млн рублей. При этом изначально депутаты и вовсе рассматривали вариант оплаты из бюджета обедов лишь для льготных категорий школьников.

В 2015 году на питание одного школьника из городского бюджета выделялось 13,5 рублей в день, и тогда родители доплачивали за питание детей еще по 25−30 рублей в день.

Впрочем, в этом году родителям также предложили доплачивать за питание своих детей: у школьников есть возможность питаться за 42 рубля, 27 рублей и семь рублей в день — в зависимости от возможностей и желания родителей.

Как рассказала ранее «Брянск Today» директор школы №13 (а именно эта школа упоминалась в соцсетях) Ольга Новикова, для учеников, за которых не платят родители, в меню есть макароны, рис, булка с маслом, булка с вареньем, чай. «Малообеспеченные дети питаются на 27 рублей. Вчера у них были макароны, котлета и чай. Те, за кого платят родители, кушали омлет, колбасу, капусту, напиток и печенье», — отметила она.

«Что касается фотографии, то это ученица 9 класса щелкнула дотацию: кофейный напиток и кусочек батона. Дети у нас современные, любят иронизировать в соцсетях. Я сразу вычислила и сказала ей: ты — будущая хозяйка. На семь рублей чем сможешь накормить детей?» — рассказала директор.

Впрочем, судя по отзывам родителей в социальных сетях, многие просто отказываются от школьных обедов и дают детям с собой бутерброды.

Брянск далеко не единственный муниципалитет, где пошли на сокращение субсидий на школьные обеды. Например, в Костроме с 1 января субсидии на питание получают только дети из малоимущих, неблагополучных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья, для остальных — субсидий в этом году не предусмотрено, а в Астрахани для учеников начальных классов бесплатные завтраки заменят «адресной помощью».