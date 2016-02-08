Пензенская область, 6 июля, 2004, 10:58 — ИА Регнум. По сообщению Управления МНС России по Пензенской области, с 1 января по 30 апреля 2004 года налоговыми органами области было получено 19680 деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2003 год. Это на 34,7 процента больше, чем за тот же период прошлого. В 43 декларациях был указан налогооблагаемый доход в сумме от 1 млн. руб. до 10 млн. руб. Количество таких деклараций по сравнению с прошлым годом увеличилось на 9. Кроме того, впервые налогоплательщиком была представлена декларация с налогооблагаемым доходом 10881 млн. руб.

Всего по полученным декларациям дополнительно исчислено налогов физическим лицам в сумме 1423,7 млн. руб., что в 106 раз превышает показатели прошлого года. Наряду с этим, налоговыми органами было получено 1890 деклараций о доходах прошлых лет, что в 4 раза больше отчетного периода прошлого года.