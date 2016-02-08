Сыктывкар, 8 февраля, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Перспективы создания региональной сети магазинов для обеспечения возможности реализации продукции, произведенной в Республике Коми, обсудили участники рабочего совещания в Сыктывкаре, прошедшего под руководством заместителя председателя Правительства Республики Коми Алексея Старцева. Главными участниками встречи стали представители фермерского сообщества региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

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Проект создания региональной сети магазинов предполагает открытую торговую площадку для взаимодействия с производителями, продавцами, инвесторами и активными жителями республики. Цель проекта — расширение доступа жителей республики к качественной продукции и защита интересов местных сельхозтоваропроизводителей.

Как рассказали в региональном правительстве, сейчас прорабатываются организационные вопросы.