На Алтае начали восстанавливать позеленевший от плесени дом культуры
Село Верх-Камышенка, Алтайский край, 8 февраля, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Жители алтайского села Верх-Камышенка (Заринский район) воспрянули духом после того, как в единственном культурном заведении — доме культуры — начались ремонтные работы. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщила редакции ИА REGNUM заведующая филиалом поселкового Дома культуры Татьяна Можайцева.
Напомним, более 10 месяцев это здание функционировало совсем без кровли. Конструкцию, непрочно установленную специалистами одной из барнаульских строительных компаний, снесло порывами ветра. Дожди и сырость сделали свое дело: наиболее пострадали кабинеты второго этажа, и, особенно, библиотека, где пришлось выбросить сотни книг. Стены дома культуры подрались грибком и зеленой плесенью. Пострадали и помещения первого этажа. Судебная тяжба по нанесенному ущербу с нерадивыми подрядчиками длится до сих пор.
«Судебное заседание по возмещению ущерба нашему дома культуры назначено на 2 марта. В январе 2016 года оно не состоялось по каким-то формальным причинам. Но теперь у нас есть надежда, что 500 тыс. рублей, которые согласно экспертизе, потребуются на ремонт здания, нам удастся получить через суд», — пояснила Татьяна Можайцева.
По словам главы сельсовета Александра Колташева, в настоящее время в доме культуры начались ремонтные работы. Правда, пока их осуществляют сами жители села. Стройматериалы на восстановление клуба тоже получены в долг.
«После вашей публикации хоть начальство к нам приезжать стало. В новое помещение библиотеки еще стеллажи привезли. Глава привлек местных жителей, — они разобрали остатки снесенной ветром кровли. Сейчас пережидаем буран, чтобы продолжить ремонт крыши», — отметила заведующая филиалом поселкового Дома культуры Татьяна Можайцева.
Напомним, ранее отчаявшиеся селяне начали «всем миром» собирать средства на ремонт своего дома культуры. В интернете и на прилавках поселковых магазинов размещены объявления о пожертвованиях. Эти народные деньги планируется направить на отделочные работы внутри здания.