Село Верх-Камышенка, Алтайский край, 8 февраля, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Жители алтайского села Верх-Камышенка (Заринский район) воспрянули духом после того, как в единственном культурном заведении — доме культуры — начались ремонтные работы. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщила редакции ИА REGNUM заведующая филиалом поселкового Дома культуры Татьяна Можайцева.

ИА REGNUM Крыша без кровли дома культуры в алтайском селе Верх-Камышенка

Напомним, более 10 месяцев это здание функционировало совсем без кровли. Конструкцию, непрочно установленную специалистами одной из барнаульских строительных компаний, снесло порывами ветра. Дожди и сырость сделали свое дело: наиболее пострадали кабинеты второго этажа, и, особенно, библиотека, где пришлось выбросить сотни книг. Стены дома культуры подрались грибком и зеленой плесенью. Пострадали и помещения первого этажа. Судебная тяжба по нанесенному ущербу с нерадивыми подрядчиками длится до сих пор.

«Судебное заседание по возмещению ущерба нашему дома культуры назначено на 2 марта. В январе 2016 года оно не состоялось по каким-то формальным причинам. Но теперь у нас есть надежда, что 500 тыс. рублей, которые согласно экспертизе, потребуются на ремонт здания, нам удастся получить через суд», — пояснила Татьяна Можайцева.

По словам главы сельсовета Александра Колташева, в настоящее время в доме культуры начались ремонтные работы. Правда, пока их осуществляют сами жители села. Стройматериалы на восстановление клуба тоже получены в долг.

«После вашей публикации хоть начальство к нам приезжать стало. В новое помещение библиотеки еще стеллажи привезли. Глава привлек местных жителей, — они разобрали остатки снесенной ветром кровли. Сейчас пережидаем буран, чтобы продолжить ремонт крыши», — отметила заведующая филиалом поселкового Дома культуры Татьяна Можайцева.

Напомним, ранее отчаявшиеся селяне начали «всем миром» собирать средства на ремонт своего дома культуры. В интернете и на прилавках поселковых магазинов размещены объявления о пожертвованиях. Эти народные деньги планируется направить на отделочные работы внутри здания.