Душанбе, 8 февраля, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В Таджикистане число интернет-пользователей за 2015 год сократилось на 800 тыс. человек, пользователей мобильного интернета стало меньше на 1,2 млн. Об этом сообщила заместитель председателя Службы связи Таджикистана Татьяна Холмуродова.

bgr.in Интернет-пользователи

По ее словам, это связано с экономическим кризисом. Всего в республике сейчас насчитывается 3 млн пользователей.

При этом Татьяна Холмуродова заявила, что в Таджикистане сайты не блокируются: «Если были бы какие-то обращения в нашу Службу относительно блокировки сайтов, то мы бы рассмотрели этот вопрос. Однако, таких обращений нет, да и Служба связи тоже не давала команд о блокировке».

Радио Озоди отмечает, что к стагнации в отрасли привело повышение стоимости акцизов. Дополнительные расходы мобильные компании компенсируют за счет повышения стоимости связи.

«Последние годы Таджикистан был передовым в регионе в отрасли связи. Даже первая стандартная мобильная связь стандарта 3G появилась в первую очередь в Таджикистане. Но за последние два года мы отстали от соседей. К примеру, качество и скорость интернет в Киргизии в разы выше, чем у нас, но при этом цена намного ниже», — цитирует издание слова создателя первого местного портала блогов Рустама Гулова.

ИА REGNUM напоминает, что 30 декабря 2015 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление, согласно которому все интернет-провайдеры республики и операторы мобильной связи должны обеспечить государству возможность контролировать интернет-трафик и телефонные звонки за рубеж.

Кроме того, ранее спецслужбы страны получили возможность блокировать доступ граждан к интернету и телефонной связи во время проведения антитеррористических операций.