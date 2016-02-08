Число интернет-пользователей в Таджикистане сократилось на 800 тыс. человек
Душанбе, 8 февраля, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В Таджикистане число интернет-пользователей за 2015 год сократилось на 800 тыс. человек, пользователей мобильного интернета стало меньше на 1,2 млн. Об этом сообщила заместитель председателя Службы связи Таджикистана Татьяна Холмуродова.
По ее словам, это связано с экономическим кризисом. Всего в республике сейчас насчитывается 3 млн пользователей.
При этом Татьяна Холмуродова заявила, что в Таджикистане сайты не блокируются: «Если были бы какие-то обращения в нашу Службу относительно блокировки сайтов, то мы бы рассмотрели этот вопрос. Однако, таких обращений нет, да и Служба связи тоже не давала команд о блокировке».
Радио Озоди отмечает, что к стагнации в отрасли привело повышение стоимости акцизов. Дополнительные расходы мобильные компании компенсируют за счет повышения стоимости связи.
«Последние годы Таджикистан был передовым в регионе в отрасли связи. Даже первая стандартная мобильная связь стандарта 3G появилась в первую очередь в Таджикистане. Но за последние два года мы отстали от соседей. К примеру, качество и скорость интернет в Киргизии в разы выше, чем у нас, но при этом цена намного ниже», — цитирует издание слова создателя первого местного портала блогов Рустама Гулова.
ИА REGNUM напоминает, что 30 декабря 2015 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление, согласно которому все интернет-провайдеры республики и операторы мобильной связи должны обеспечить государству возможность контролировать интернет-трафик и телефонные звонки за рубеж.
Кроме того, ранее спецслужбы страны получили возможность блокировать доступ граждан к интернету и телефонной связи во время проведения антитеррористических операций.