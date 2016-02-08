Бангкок, 8 февраля, 2016, 10:23 — ИА Регнум.

Представитель Министерства туризма Таиланда заявил, что более 32 млн туристов посетит Таиланд в период новогодних каникул. Более половины из них будут гражданами КНР, Сингапура и Малайзии.

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Новогодние каникулы в Китае начались 6 февраля и продлятся до 14 февраля. За эти 9 дней Таиланд посетят не менее 10 млн граждан КНР. Этот показатель вырос на 19% по сравнению с прошлым годом. В этом году туризм принесет Таиланду около $814 млн, что на 32% превышает аналогичный показатель в 2015 г. Туристы из КНР являются главной статьей дохода для тайского туризма, пишет «Сина синьвэнь».

Владельцы гостиниц и ресторанов тщательно приготовились к приезду китайских туристов. Большинство заведений имеет китаеязычный персонал. Подготовлены специальные развлекательные программы, в ресторанах готовятся традиционные китайские блюда. В 2015 г. Бангкок был признан самым популярным курортом среди стран-участниц АСЕАН.