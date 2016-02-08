Грозный, 8 февраля, 2016, 10:18 — ИА Регнум. В Чечне проходит подготовка сотрудников спецназа к высадке на Северном полюсе. По словам главы республики Рамзана Кадырова, техника десантирования отрабатывается на тренажере «Аэродинамическая труба».

pda.mil.ru Арктика. ВС РФ

Как написал Кадыров в Instagram, десантирование запланировано на апрель. Бойцы спецназа под руководством помощника главы Чечни по вопросам взаимодействия с силовыми структурами Даниила Мартынова готовятся к прыжкам с высоты семь тысяч метров с полным боевым снаряжением, кислородным оборудованием, приборами ночного видения, а также с грузовым контейнером.

Все спецназовцы входят в инструкторскую группу Международного учебного центра сил специального назначения (МУЦССН). Полученные инструкторами навыки планируется использовать в Центре. О его строительстве в городе Гудермесе также рассказал глава Чечни, отметив, что оно ведется на средства инвесторов.

Напомним, в прошлом году чеченский спецотряд сотрудников СОБР уже совершал групповой прыжок с парашютом на Северный полюс. Экспедиция проходила с 30 марта по 5 апреля. После десантирования группа выполнила марш-бросок на расстояние 50 км для совершенствования навыков проведения поисково-спасательных операций в условиях суровой погоды Крайнего Севера и Арктики.

Глава республики после совершения прыжка отметил, что «если понадобится для России, для народа, то чеченские спецназовцы смогут прыгнуть не только с парашютом, но и из космоса».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2015 года команда сотрудников спецназа представила Россию на Международном чемпионате спецназовцев на приз короля Иордании, в котором участвовали отряды сил специального назначения из более сорока стран мира.