Вашингтон, 8 февраля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Американская певица Леди Гага — первый в США артист, который в течение одного года будет выступать на трёх крупных церемониях — вручении премий «Грэмми» и «Оскар», а также на Суперкубке-2016 — Super Bowl, сообщает NME.

Леди Гага

При этом все три мероприятия вручения пройдут в течение февраля месяца.

7 февраля певица споёт гимн США на Super Bowl. 15 февраля певица выступит с посвящением Дэвиду Боуи на церемонии «Грэмми». Последнее выступление пройдёт 28 февраля — в этот день Леди Гага выступит на церемонии вручения «Оскара».

Мероприятия состоятся в Калифорнии.

Леди Гага — американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер и актриса. Начинала свою карьеру с выступлений в клубах.