Санкт-Петербург, 8 февраля, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Станция метро «Елизаровская», расположенная на третьей (Невско-Василеостровской) линии петербургской подземки, на территории Невского района, закрылась на капитальный ремонт сегодня, 8 февраля. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, капремонт продлится 11 месяцев.

photo.gradpetra.net Елизаровская станция

«За время ремонта специалисты заменят гидроизоляцию наклонного хода станции, капитально отремонтируют системы эскалаторов, восстановят отделку наземного и подземного вестибюлей», — обещают в метрополитене.

В связи с закрытием станции «Елизаровская» наземный вестибюль станции «Площадь Александра Невского 2», который обычно закрыт по выходным дням и с 20:00 по будням из-за малого пассажиропотока и наличия дублирующего вестибюля «Площадь Александра Невского 1», с 8 февраля будет открыт каждый день, включая выходные и праздничные дни. Открываться для входа и выхода пассажиров он будет в 05:32. Время закрытия вестибюля для входа — 00:15, для выхода — 00:31.

Кроме того, на время закрытия станции метро «Елизаровская» будет организовано движение наземного транспорта по временным маршрутам, с помощью которых пассажиры смогут добраться к ближайшим от закрытой «Елизаровской» станциям метро «Ломоносовская», «Площадь Александра Невского», «Международная».

Станция «Елизаровская» была открыта в 1970 году. Свое название она получила по проспекту, возле которого возведена, носящему имя М.Т. Елизарова — первого наркома путей сообщения Советской республики.