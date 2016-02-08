Москва, 8 февраля, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В Москве на станции метро «Тульская» из-за закрытия северного вестибюля возникла давка, поезда с 09:15 мск примерно 20 минут проезжали станцию без остановки, сообщила пресс-служба метро в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Затруднение движения поездов в московском метро

Руководство метрополитена оперативно выехало на станцию для определение причин задержки ремонтных работ северного вестибюля станции, сообщила пресс-служба метрополитена на своей станице в социальной сети Twitter.

С 09:35 мск посадка и высадка пассажиров на станции «Тульская» осуществлялись штатно, станция работает в обычном режиме. Вестибюль будет закрыт до 16:00 мск.