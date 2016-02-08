Пекин, 8 февраля, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Мировые цены на никель упали до минимума почти за 13 лет, сообщает Bloomberg. В ходе торгов котировки трехмесячных контрактов на LME опускались на 3,2% — до $7900 за тонну. Позже они вернулись к отметке $8155.

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По мнению экспертов, на стоимость никелевых контрактов повлияло падение спроса на металл в Китае — крупнейшем потребителе никеля в мире (50% производства).

Компенсировать снижение спроса в Китае не может даже падение производства никеля, считают эксперты.