Яценюк: Правительство Украины допустило много ошибок
Киев, 8 февраля, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Правительство Украины допустило много ошибок и не успевало проводить реформы. Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил 7 февраля в регулярной передаче «10 минут с премьер-министром».
«Мы как правительство пришли единой правительственной командой, она состоит из политиков, она состоит технократов, но это единый организм, который последние 12 месяцев проводит сложные, тяжелые, но правильные реформы, — цитирует Яценюка Корреспондент.net. — Я откровенно должен признать, что мы сделали много ошибок, что зачастую мы не успевали за водоворотом событий и за тем, что нужно быстрее и быстрее проводить реформы».
Тем не менее, по словам украинского политика, это правительство Украины за 12 месяцев осуществило «реформ и изменений в стране больше, чем все предыдущие правительства за 2 десятка лет».
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