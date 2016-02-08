Киев, 8 февраля, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Правительство Украины допустило много ошибок и не успевало проводить реформы. Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил 7 февраля в регулярной передаче «10 минут с премьер-министром».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капуста

«Мы как правительство пришли единой правительственной командой, она состоит из политиков, она состоит технократов, но это единый организм, который последние 12 месяцев проводит сложные, тяжелые, но правильные реформы, — цитирует Яценюка Корреспондент.net. — Я откровенно должен признать, что мы сделали много ошибок, что зачастую мы не успевали за водоворотом событий и за тем, что нужно быстрее и быстрее проводить реформы».

Тем не менее, по словам украинского политика, это правительство Украины за 12 месяцев осуществило «реформ и изменений в стране больше, чем все предыдущие правительства за 2 десятка лет».

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