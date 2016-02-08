Тайнань, Тайвань, 8 февраля, 2016, 09:44 — ИА Регнум.

Тайваньским спасателям удалось извлечь из-под завалов женщину, которая провела под руинами здания более 52 часов. Состояние женщины оценивается как критическое, медики борются за ее жизнь.

photos.caijing.com.cn Спасательная операция в Тайнане

8 февраля женщина по фамилии Цао была спасена спустя 2 суток после обрушения здания в г. Тайнань. Спасатели обнаружили ее на 7 этаже разрушенного многоэтажного здания. В момент обнаружения женщина находилась в сознании.

В помещении были найдены тела ее мужа и сына. Обнаружение живого человека под завалами обнадежило спасателей и родственников, чьи близкие числятся пропавшими без вести. В разрушенном здании могут находится еще более 100 человек, пишет «Синьхуа».

6 февраля на юге Тайваня было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7 баллов. В результате обрушения 16-этажного здания в г. Тайнань погибли не менее 37 человек. Более 100 числятся пропавшими без вести. На месте обрушения ведутся спасательные работы.