Магаданская область, 8 февраля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. В регионах Дальнего Востока продают самую дорогую курицу в России. Здесь сохраняется лидерство по уровню цен на курицу в федеральном рейтинге даже не смотря на то, что попутно попали в топ субъектов страны, где этот продукт за 2015 год продемонстрировал максимальное снижение стоимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные исследования сайта Agro2b.ru, самая дорогая курица в России продается на Чукотке и стоит 278,14 рубля за килограмм. При этом за 2015 год этот продукт снизился в цене на 11,69%.

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Сильнее всего куриное мясо подешевело в Магаданской области — на 20%. «Падение цен вызвано, прежде всего, реализацией в области одного из крупных инвестиционных проектов Колымы по строительству собственной птицефабрики. По задумке данное предприятие должно обеспечить продовольственную безопасность региона», — пояснили авторы исследования. Тем не менее, регион находится на 7-ом месте в РФ по цене этого продукта (185,64 руб).

У Амурской области 6-е место (185,9 руб), у Камчатки — 5-е (188,85 руб), 4-е — у Якутии (196,94 руб). В Приамурье курица стала дешевле на 17,17%, в Камчатском крае — на 13,06%, в Якутии — на 12,64%.

Отметим также, что в список регионов России с самыми низкими объемами производства мяса кур попали Чукотка и ЕАО. «Сахалинскую область сложно назвать передовиком птицеводства России. Тем более приятно, что, несмотря на удаленность региона, стоимость курятины по сравнению с прошлым годом здесь снизилась на 12,42%. При этом цена куриного мяса на Сахалине даже ниже, чем у соседей по федеральному округу. Килограмм птицы в регионе можно приобрести за 166,6 рублей — на 20−23 рубля ниже, чем в целом по округу. И, видимо, это не предел. Уже сейчас в области реализуется инвестиционный проект по развитию бройлерного комплекса. Мощность предприятия составит 10 тыс. тонн в год», — пояснили на сайте Agro2b.ru.

Напомним, продуктовая корзина за январь в России подорожала на 1,4%. Самым дорогим минимальный продуктовый набор в январе оказался на Чукотке (8,9 тыс. рублей, рост на 3,1% к предыдущему месяцу).