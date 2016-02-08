Лондон, 8 февраля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Актер и защитник окружающей среды Марк Руффало предостерег премьер-министра Великобритании Дэвида кэмерона от использования фрекинга — технологии гидроразрыва плата, с помощью которой добывается углеводороды, — назвав его действия огромной «исторической ошибкой», сообщает Guardian.

Joshua Doubek Часть оборудования, обеспечивающего гидроразрыв (штат Северная Дакота, сланцевое месторождение Баккен, 2011)

Актер, известный ролью Халка в фильме «Мстители», является активным противником фрекинга. Он уже добился запрета на использование данной спорной технологии в штате Нью-Йорк.

«Господин Кэмерон, вы совершаете огромную ошибку, и это историческая ошибка. Нет такого фрекинга, который бы не вредил окружающей среде», — заявил он в ходе своего визита в Великобританию.

Актер также обвинил Кэмерона в том, что тот нарушил свои собственные обещания. Политический деятель заявлял, что прислушается к мнению общественности относительно использования технологий гидроразрыва пласта, с помощью которого добываются сланцевые газ и нефть.

«Ваши граждане не хотят этого. Они уже сказали Вам один раз, что не хотят. Вы же не хотите принуждать их к этому. Вы нарушаете свое обещание. А что это за политик, если он нарушает свое слово», — отметил актер.

По словам Руффало, премьер-министру Великобритании нужно действовать в рамках Парижского соглашения и стремиться к возобновляемым источникам энергии. «Мы на пороге революции возобновляемой энергетики. Это новая экономика», — заявил Руффало. «Именно там и будет создаваться новое богатство. Именно там появятся новые рабочие места».