Москва, 8 февраля, 2016, 09:40 — ИА Регнум. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего сегодня, 8 февраля, войска Южного военного округа, отдельные соединения Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации приведены в боевую готовность «Полная», сообщили в Минобороны РФ.

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В ходе проверки будет оценена степень готовности Южного военного округа к реагированию на кризисные ситуации различного характера. Также нужно будет отработать весь спектр задач, решаемых органами управления и войсками, в том числе по борьбе с террористическими угрозами, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф.

Особое внимание будет обращено на проверку готовности системы управления войсками с развертыванием полевых подвижных пунктов управления объединений и соединений в полном объеме. К выполнению этих задач планируется привлечь дополнительно Центральный военный округ.