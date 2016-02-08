Москва, 8 февраля, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Цены на нефть марки Brent в ближайшее время останутся в пределах ранее установившегося диапазона $32,20 — $36,20 за баррель. Пока нет достаточно оснований ждать прорыва нефтяными котировками ключевого сопротивления 36,20, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«Это связано с тем, что на выходных встретились министры нефти Саудовской Аравии и Венесуэлы. Но вот никаких новостей относительно ожидаемых переговоров стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, с целью стабилизации цен на черное золото, не появилось. Также азиатские бенчмарки в понедельник, 8 февраля, не демонстрируют единой динамики», — отметила Рогова.

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«Таким образом, можно ждать, что и пара USD/RUB будет демонстрировать разнонаправленную динамику. Диапазон ее движений может быть ограничен уровнями 75,30 — 79,70», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, по данным Лондонской и Нью-Йоркской бирж на 8 февраля, фьючерсы на нефть марок Brent и WTI в ходе торгов незначительно растут. Так, стоимость апрельского фьючерса на Brent выросла до $34,32 за баррель (+0,758%).