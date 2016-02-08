Оренбург, 8 февраля, 2016, 09:28 — ИА Регнум. В Оренбурге 8 февраля состоялся матч баскетболисток местной команды «Надежда» и команды из столицы Татарстана — БК «Казаночка». Матч завершился со счетом 98:35. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-атташе команды «Надежда» Татьяна Мамедова, результат этого матча вряд ли мог стать для кого бы то ни было сюрпризом. Слишком различны по уровню мастерства эти две команды — уверенно идущая в лидерах «Надежда» и борющаяся за попадание в плей-офф «Казаночка».

БК «Надежда»

В игре с «Казаночкой» не участвовала приболевшая Деванна Боннер. Зато на паркет вышла Жосселина Майга — ее конкурентка в борьбе за место в составе. Майга показала мастерскую игру: «настреляла» 17 очков (в том числе один бросок с дальней дистанции), сделала 11 подборов, 2 перехвата и блокшот.

Одной из причин проигрыша в БК «Казаночка» назвали недомогание игроков: «Кроме превосходящего по силам соперника, у наших девушек была еще одна серьезная проблема — переполненный лазарет. К Плотниковой, Лапшиной и Низамовой добавилась Ксения Кунакова, получившая травму в гостевом матче в Иваново».

«Казаночке» удалось навязать борьбу лишь во второй четверти матча. Все остальное время на паркете доминировала команда, имеющая в пассиве лишь одно поражение в Премьер-лиге — от УГМК.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Надежды» Роберто Иньигес отметил, что очень доволен тем, как сегодня проявили себя игроки команды.

«Нас ждет очень важный матч в среду (10 февраля) — мы проводим заключительный матч группового этапа Евролиги. От этой игры будет зависеть, получим ли мы в ¼ финала Евролиги преимущество площадки. Я уже говорил — у нас очень сильная руппа. И в такой сильной группе занять второе место, оставив позади такие команды как «УСК Прага», «АГУ Спор», «Бурж Баскет» — это очень и очень здорово. Нам остается совсем чуть-чуть, и нам очень нужна поддержка наших болельщиков, — сказал тренер и призвал болельщиков прийти на игру. — Пожалуйста, приходите в среду — нам нужно чувствовать ваше плечо»