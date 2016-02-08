Москва, 8 февраля, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Исполнительный директор Делового совета Россия — АСЕАН Виктор Тарусин заявил, что китайские банки де-факто присоединились к финансовым санкциям против России, поскольку ценят отношения с американскими банками, пишет «Коммерсантъ».

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По его словам, банки КНР не только отказывали российским компаниям и физлицам в выдаче кредитов, но и вынуждали закрывать счета и переводить средства в другие места.

Исключения составили политически мотивированные китайские ExIm Bank и China Development Bank, пишет издание.