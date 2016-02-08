Вашингтон, 8 февраля, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Создатель фильма «Выживший» Алехандро Гонсалес Иньярриту назван лучшим режиссёром в 2015 году, сообщается на сайте премий Гильдии режиссёров США (DGA Awards).

Цитата из к/ф «Выживший». реж Алехандро Иньярриту. 2015. США Схватка с медведем

Имя автора фильма было озвучено на 68-й церемонии вручения премий Гильдии. Алехандро Гонсалес Иньярриту награждается второй год подряд. Годом ранее он был отмечен наградой за комедию «Бердмэн».

В ходе церемонии также награждён Дэвид Наттер — режиссёр американского драматического телесериала «Игра престолов». Как лучший режиссёр в жанре комедии отмечен Крис Эддисон за фильм «Вице-президент».

Церемония вручения премии проходила с участием 1,6 тысяч человек. Здесь присутствовали Леонардо Ди Каприо, Кристиан Бэйл, Райан Гослинг, Стивен Спилберг и многие другие деятели кинематографа.