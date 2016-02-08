Владивосток, 8 февраля, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Обитающему в Приморском сафари-парке козлу Тимуру, который прославился благодаря дружбе с тигром Амуром, привезли первую претендентку на роль супруги. Об этом, как передает телеканал LifeNews, рассказал директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенецев.

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«Своё желание поучаствовать в конкурсе красоты и побороться за копыто и сердце нашего козлика Тимура уже выразили несколько владельцев коз, — рассказал Мезенцев. — Накануне уже привезли козу Маньку из города Находка. Решается вопрос об участии козы Меркель из Подмосковья, Игруньи из Пскова и представительницы самого большого козьего стада в России из Татарстана. Они должны выставить самую перспективную козочку из своего пятитысячного поголовья».

Конкурс на лучшую невесту для козла Тимура состоится ровно через месяц, в Международный женский день 8 Марта. К участию будет допущена любая здоровая коза из любого региона России или зарубежья.

Отметим, что сам козел Тимур, пострадавший 2 недели назад во время драки с тигром Амуром, уже выписан из лазарета. По словам директора парка Мезенцева, Тимур полностью выздоровел.

«Теперь он живет в парке, через который проходят посетители, направляющиеся к вольерам с тиграми, — сказал он. — Козел свободно бродит среди посетителей».

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