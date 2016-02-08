Вашингтон, 8 февраля, 2016, 09:16 — ИА Регнум. В своем послании Конгрессу «О положении в стране» Барак Обама отметил, что военные США сильны, а будущее страны безоблачно, однако при более критическом рассмотрении фактов можно убедиться, что стоит умерить победные реляции, пишет Дэниэл Л. Дэвис для National Interest. Истина состоит в том, что США не так сильны, как многие считают.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В 1994 году после «Бури в пустыне» все признали сокрушительную победу армии США над военными силами Ирака. Тогда считалось, что США «вылечились от вьетнамского синдрома раз и навсегда», став единственной военной сверхдержавой в мире.

В то время такая гордость была, по мнению аналитика, оправдана. Тем не менее со временем она мутировала в отвратительную заносчивость, которая сейчас представляет угрозу национальной безопасности. И ничто не демонстрирует это лучше, чем неадекватная система военных закупок Пентагона.

Как отмечают многие аналитики, данная система неэффективна и расточительна. Однако если бы вся проблема состояла только в этом, еще можно было сказать, что такая ситуация «вызывает озабоченность». Однако более близкий анализ показывает, что всё гораздо серьезнее. Из-за недостатков политики Пентагона безопасность США подвергается всё большему риску .

Так, считает автор, одним из самых вопиющих провалов Пентагона стала программа боевых систем будущей армии США. По двум ключевым причинам вред, нанесенный системе безопасности США в целом от данной непродуманной программы, намного серьёзнее, чем многие предполагают.

Во-первых, потрачено время. Программу боевых систем будущего армии США предложил еще в 1999 году начальник штаба генерал Эрик Шинсеки, и в 2003 году она стала официальной программой развития вооруженных сил. Однако в 2009 году из-за огромного числа проблем на ней поставили крест.

Было потеряно целое десятилетие, в течение которого США могли бы модернизировать свои сухопутные войска, сохраняя преимущество над остальными странами мира, но эта возможность была упущена.

Еще больший вред был нанесен престижу США. Другие державы не пострадали от таких проблем с закупками, и прежде громадный технический отрыв США от остальных стран мира почти полностью сократился. Самый яркий пример — и наиболее постыдный для Вашингтона — это создание и производство универсальной боевой платформы «Армата» в России.

Американская программа боевых систем будущего также должна была стать «системой систем», используя единую базу для восьми различных сухопутных боевых машин. После десяти лет и $20 млрд программа так ни к чему и не привела. Тогда как российским военным удалось за шесть лет спроектировать, испытать и начать производство продвинутых боевых машин, основными среди которых стали танк Т-14 «Армата» и транспортёр для личного состава Т-15, оснащенных современной броней, вооружением и системами наведения.

Как же объяснить провал системы закупок Пентагона в свете успеха Москвы? Как подчеркивает автор, нельзя закрывать глаза на тот факт, что отрыв США в частности от России сокращается не из-за недостатка конструкторского гения, финансовых возможностей или технической компетенции, а из-за ослепляющей заносчивости политиков и высоких чинов армии.

Как считает аналитик, на фоне агрессии Путина в Европе нет сомнения в том, что однажды военных США призовут для борьбы с армией России в рамках защиты союзников по НАТО. В таком случае высшему военному руководству США и гражданским лидерам надо открыть глаза и отнестись к ситуации с долей смирения. В противном случае США рискуют остаться в конечном счёте без военного преимущества.