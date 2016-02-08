Пекин, 8 февраля, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Крупнейшие китайские интернет-корпорации раздадут гражданам КНР около 1 млрд юаней. Представители платежной системы Alipay, принадлежащей интернет-гиганту Alibaba, первыми сообщили о намерении подарить своим пользователям деньги.

mypsd.com.cn Красный конверт

Более 800 млн юаней будут подарены пользователям платежной системы Alipay в канун Китайского нового года. Корпорация Trecent, которой принадлежат самые популярные в Китае приложения для смартфонов QQ и WeChat, раздаст своим пользователям около 200 млн юаней. Дарить деньги на Праздник Весны — одна из древних китайских традиций. В период новогодних каникул через приложение WeChat будут подарены более 10 млрд красных конвертов, пишет «Чжунго жибао».

Красный конверт — традиционный подарок на Праздник Весны. Китайцы дарят своим друзьям деньги в конвертах красного цвета, который, согласно китайским традициям, приносит удачу.