Лондон, 8 февраля, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Армия Великобритании отработает переброску сил в Восточную Европу при возможном конфликте России и НАТО в рамках учений Shamal Storm в Иордании, пишет газета The Daily Telegraph.

britisharmy.wordpress.com Армия Великобритании на учениях

По ее данным, в Иорданию будут переброшены 6 тыс. военных и 300 единиц техники.

Целью учений является подготовка к быстрой переброске техники в Восточную Европу — поскольку их проведение не связано с борьбой против «Исламского государства».

Источник издания в армии уточняет, что это совсем не тот тип сил, которые нужно направить в Алеппо для борьбы ИГИЛ. «Если уж на то пошло, мы скорее готовимся присоединиться к США на Украине, а не в Сирии», — цитирует слова военного газета.