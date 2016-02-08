Владикавказ, 8 февраля, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Общеобразовательные учреждения и детские сады Северной Осетии после двадцатидневного карантина полностью возобновили учебный процесс. Как сообщает 8 февраля корреспондент ИА REGNUM , решение об этом было принято на очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при региональном правительстве.

Александр Морозов. Сельская бесплатная школа

«Эпидпорог в республике почти на 3% ниже допустимого. Это позволяет нам снять ограничительные мероприятия в части режима разобщения детей в образовательных учреждениях с 8 февраля. Однако меры по недопущению распространения заболевания будут и дальше продолжены», — пояснил на заседании курирующий вопросы здравоохранения вице-премьер Александр Реутов.

Со своей стороны руководитель управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РСО-Алания Алан Тибилов доложил, что с начала эпидемического сезона в республике гриппом и ОРВИ заболели около 13 тысяч человек. Тогда как в прошлом году переболело порядка 30 тысяч человек. «Карантин с учебных заведений снять можно, вместе с тем сохраняются ограничительные мероприятия в медицинских учреждениях и предприятиях в сфере обслуживания населения. Также будет проводиться постоянный мониторинг по заболеваемости. Необходимо проводить «утренний фильтр» во всех школах и детских садах. Если будут выявлены дети с признаками простуды или ОРВИ, немедленно об этом сообщать», — подчеркнул Тибилов.

Как сообщили ранее в Министерстве образования и науки Северной Осетии, карантин не повлияет на сроки учебных каникул. Согласно федеральным срокам 3 февраля должно было проходить итоговое сочинение, но по согласованию с Рособрнадзором написание сочинения в Северной Осетии перенесено на 4 мая. Для учащихся, которые по каким-либо причинам не смогут написать сочинение в обозначенный день, предусмотрен дополнительный день — 12 мая.

Напомним, что ситуация с ОРВИ и гриппом в республике полностью находится под контролем медиков, определен порядок работы медучреждений в условиях подъема заболеваемости. В регионе продолжает действовать постановление главного государственного санитарного врача «О введении ограничительных мероприятий в связи с осложнением ситуации по острым респираторным вирусным инфекциям в РСО-Алания».