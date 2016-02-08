Москва, 8 февраля, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Банк России с 8 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций ООО «Интеркоммерц» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка «Интеркоммерц». При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

По величине активов банк «Интеркоммерц» занимал 67-е место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года ЦБ отозвал лицензии у 9 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка, в 2014 году — 87 кредитных учреждений.