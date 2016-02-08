Марсель, Франция, 8 февраля, 2016, 08:38 — ИА Регнум. В 25-м туре чемпионата Франции по футболу команда ФК «Пари Сен-Жермен» победила ФК «Марсель» со счётом 2:1, сообщает «Р-Спорт».

psg.fr Матч ФК «Пари Сен-Жермен» против ФК «Марсель»

Игра прошла на поле «Марселя». Голы парижской команды забили Златан Ибрагимович — уже на 2-й минуте и Анхель Ди Мария — на 71-й минуте. Этот выигрыш продлил серию ФК «Пари Сен-Жермен» без поражений в Лиге 1 — всего 34 игры. Таким образом поставлен новый рекорд турнира. У «Пари Сен-Жермен» 69 очков. Он лидирует в чемпионате Франции.

У «Марселя» гол забил на 25-й минуте Реми Кабелла. Команда набрала 34 очка и занимает 10-е место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФК «Пари Сен-Жермен» на своем поле переиграл «Лорьян» в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая 3 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 3:1.