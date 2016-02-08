Пекин, 8 февраля, 2016, 08:26 — ИА Регнум.



finance.sina.com.cn Индия и Китай

6 февраля пограничные войска Индии и Китая провели совместные учения «Сотрудничество-2016», главной целью которых стала отработка действий пограничных служб в случае наступления природных катастроф.

Учения «Сотрудничество-2016» стали возможны благодаря подписанному соглашению о китайско-индийском сотрудничестве в целях обеспечения мира и стабильности в приграничном регионе, пишет «Чжунго цзюньван».

Обе стороны приняли активное участие в совместных учениях. Пограничники Индии и Китая отработали несколько возможных сценариев наступления стихийных бедствий в приграничном регионе.