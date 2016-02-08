Анталья, Турция, 8 февраля, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Поток туристов из России на турецкий курорт Анталья в январе этого года стал в 5,3 раза меньше, чем он был в январе 2015 года. Всего за январь 2016 года в Анталье отдохнули 2 тыс. 427 российских туристов, пишет «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустая стойка регистрации на рейс

Уточняется, что в целом турпоток в Анталию уменьшился в январе на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Это самый низкий результат за период с 2006 года.

Стоит отметить, что в Анталию меньше едут из Германии и ряда других стран. В частности, турпоток из Германии сократился на 16 процентов, из Нидерландов — на 20 процентов, из Бельгии и Швеции — на 30 процентов. Из Италии сокращение составило 45 процентов. При этом количество туристов из Израиля, Азербайджана и с Украины наоборот увеличилось.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения РФ и Турции испортились после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Погибли двое российских военнослужащих.

После инцидента президент РФ подписал указ о мерах по обеспечению нацбезопасности и специальных экономических мерах в отношении Турции. МИД не рекомендовал гражданам РФ посещать Турцию в ближайшее время, а туроператорам запретили продавать путёвки на турецкие курорты.