Кэнмор, Канада, 8 февраля, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Победа в смешанной эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону досталась сборной Германии, сообщает «Р-Спорт».

biathlonworld.com Команда Германии по биатлону

Результат сборной — 1 час 5 минут 38,8 секунды. Штрафных кругов не было, дополнительных патрона — четыре. Второе место заняла сборная Италии (результат: +1.12,9; 1+10), третье — сборная Норвегии (результат: +1.23,8; 0+7).

Сборная России заняла восьмое место. У спортсменов был 1 штрафной круг и 13 дополнительных патронов.

Состав сборной РФ: Дарья Виролайнен, Екатерина Шумилова, Дмитрий Малышко и Алексей Слепов. Соревнование проходило в Кэнморе (Канада).