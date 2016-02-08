Москва, 8 февраля, 2016, 07:28 — ИА Регнум. В России ещё один товар — автомобильные шины — может стать подакцизным, пишут «Ведомости».

autorentool.net Автомобильные шины

Уточняется, что в настоящее время в качестве кандидатов в подакцизные товары рассматривается три: пальмовое масло, газированные напитки и автомобильные покрышки.

Председатель правления Ассоциации производителей шин, генеральный директор компании «NokianTyres Россия» Андрей Пантюхов подтверждает информацию, что российское правительство рассматривает этот товар как потенциально подакцизный.

По мнению Пантюхова, введение акцизов на автомобильные шины вызовет подорожание автомобилей. Это, в свою очередь, сократит спрос на машины. Пантюхов считает, что введение дополнительного акциза является избыточным: сам автомобиль — это подакцизный товар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в комитете Госдумы по аграрным вопросам поддерживают введение акциза на пальмовое масло.