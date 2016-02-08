Ярославль, 8 февраля, 2016, 07:06 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы будут лишаться дополнительных выплат в случае прогулов. Проект соответствующего постановления внесен на рассмотрение регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Наиболее жесткие санкции ждут тех, кто прогуляет хотя бы одно заседание думы. Они не смогут претендовать на дополнительную выплату. Также депремировать будут тех, кто отсутствует без уважительной причины на заседаниях комитетов, временных комиссий и Совета Думы, если депутат является членом этих органов. При том предусмотрена градация: за однократный прогул комитета или комиссии «штраф» составит 25% дополнительной выплаты, при двукратном — 50%, а при трехкратном депутат лишиться права на выплату вообще.

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«Эти меры подготовлены в рамках работы по упорядочиванию различных выплат, которые производятся депутатам Ярославской областной думы. Дополнительные выплаты производятся при наличии экономии средств, как правило, по итогам года. Мы прописали четкие критерии, когда депутат будет иметь право на такую выплату», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев.

Депутат не лишится дополнительной выплаты, если докажет, что причина отсутствия была уважительной. К ним относятся: болезнь, командировка, отпуск, учеба и обстоятельства непреодолимой силы. Отметим, что эта норма не касается основного заработка депутатов.