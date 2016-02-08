Россия передаст Казахстану часть арендованных земель Байконура
Москва, 8 февраля, 2016, 06:07 — ИА Регнум. Россия намерена передать Казахстану четыре участка земли общей площадью 11,6 гектара. Вывод земель из договора аренды территории Байконура планируется провести в первом семестре 2016 года, сообщают в понедельник, 8 февраля, «Известия» со ссылкой на генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева.
По данным чиновника, инициатива передачи участков принадлежит Республике Казахстан, на освобожденных территориях власти республики намерены развивать инфраструктуру, в то время как на Байконуре эту землю никак не использовали.
Возможность вывода участков обсуждалась и была согласована еще в феврале 2013 года. Российская сторона решила вывести указанные территории из договора аренды досрочно.
Территория комплекса «Байконур» площадью 672 тысячи гектаров включает в себя космодром и одноименный город. Комплекс арендован у Казахстана до 2050 года. Как сообщили в Центре, конечная цена аренды (115 млн долларов в год) пересматриваться сторонами не будет.