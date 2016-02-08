Москва, 8 февраля, 2016, 06:07 — ИА Регнум. Россия намерена передать Казахстану четыре участка земли общей площадью 11,6 гектара. Вывод земель из договора аренды территории Байконура планируется провести в первом семестре 2016 года, сообщают в понедельник, 8 февраля, «Известия» со ссылкой на генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева.

reflex.cz Байконур

По данным чиновника, инициатива передачи участков принадлежит Республике Казахстан, на освобожденных территориях власти республики намерены развивать инфраструктуру, в то время как на Байконуре эту землю никак не использовали.

Возможность вывода участков обсуждалась и была согласована еще в феврале 2013 года. Российская сторона решила вывести указанные территории из договора аренды досрочно.

Территория комплекса «Байконур» площадью 672 тысячи гектаров включает в себя космодром и одноименный город. Комплекс арендован у Казахстана до 2050 года. Как сообщили в Центре, конечная цена аренды (115 млн долларов в год) пересматриваться сторонами не будет.