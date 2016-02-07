Петропавловск-Камчатский, 8 февраля, 2016, 02:41 — ИА Регнум. Никто из пассажиров самолета, который выполнял рейс 1730 по маршруту Москва-Петропавловск-Камчатский и вернулся в «Шереметьево» из-за трещины стекла в кабине пилотов, не пострадал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил по телефону один из пассажиров, уточнив, что люди измотаны долгим перелетом.

bglogist.com Самолет Airbus A330

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Самолет развернули над Уралом. «Мы пролетели уже половину пути. Сейчас многие не понимают, зачем лайнер нужно было возвращать в Москву. Могли бы посадить в Кольцово (Екатеринбург — прим. ИА REGNUM ), или с таким же удовольствием мы могли бы и продолжить путь до Петропавловска, так как время возвращения в столицу и время до Камчатки практически не отличалось — что туда, что сюда… А сейчас всем, конечно, не очень хорошо. Четыре часа летели, потом столько же обратно, сейчас 8,5 часов до Камчатки. Ужас», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что этим самолетом на Камчатку возвращается делегация высокопоставленных чиновников во главе со спикером законодательного собрания региона Валерием Раенко. По всей видимости, эта делегация, которая принимала участие в конференции «Единой России» в Москве.

После того, как самолет приземлился в «Шереметьево», людей пересадили на другой самолет и сейчас они уже летят на Камчатку. Здесь лайнер ждут в 19:30 по местному времени (10:30 мск).