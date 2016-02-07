Анкара, 8 февраля, 2016, 00:36 — ИА Регнум. Россия оккупировала территорию Сирии. Именно так президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган видит участие российских военно-космических сил в операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство», сообщает американское издание Bloomberg в воскресенье, 7 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

«Что вы делаете там? По существу, вы являетесь оккупантом», — обращается турецкий лидер к российскому президенту Владимиру Путину.

Комментируя заявления о возможном участии Турции во внезапном повороте событий в Сирии, турецкий президент заявил о том, что силы безопасности страны готовы ко всему. «Вы не говорите об этих вещах, но при необходимости делаете то, что нужно», — добавил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что президент Турции выступил с критикой Соединенных Штатов, после того как спецпредставитель президента США посетил курдские территории на севере Сирии, где провел переговоры с представителями сражающихся против террористов ИГ курдов. Эрдоган посоветовал американцам определиться с тем, кто для них является союзником на Ближнем Востоке: турки или курды.

Напомним, действия вооруженных сил РФ на территории Сирии санкционированы официальными сирийскими властями.