Киев, 7 февраля, 2016, 22:35 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины готов продолжить свою работу с учетом 5 принципов. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе программы «10 минут с премьер-министром».

Александр Горбаруков ИА REGNUM 5 принципов

«Первый принцип — это отсутствие политического давления и политической коррупции, — сказал Яценюк. — Ни одна из политических фигур или ни один бизнесмен, который имеет собственные интересы, не имеет права давить на министра и заставлять его принимать те решения, которые противоречат политике министра и интересам украинского государства».

По его словам, второй принцип — это «полная нетерпимость к коррупции — как политической, так и экономической».

Третий принцип — это принцип «полной прозрачности деятельности руководителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и народных депутатов Украины», — подчеркнул глава украинского правительства.

По словам премьер-министра, четвертый принцип — принцип ответственности. Яценюк отметил, что кабмин Украины, согласно Конституции, подотчетен и подконтролен парламенту Украины

«Это означает, что правительство выполняет свою часть работы как исполнительная ветвь власти, подчеркнул глава украинского правительства. — Но украинский парламент голосует за те законы, которые необходимы для проведения реформ в стране, и доверяет правительству, которое он сформировал. И помогает правительству менять страну и проводить правильные решения для украинского государства».

Пятым принципом, по словам Яценюка, должно стать распределение власти: «Президент Украины является главой украинского государства. И Кабинет министров Украины ответственен перед президентом», сообщает «112.ua».